اضرب ايها الفلسطيني المقاوم

وصدق من قال ان الكيان أوهن من بيت العنكبوت، كيان يستعرض قوته ويعرض خدماته على دول عربية مطبعة مع الكيان الصهيوني، اذ به يضرب في قلبه، في رئته وفي عمقه، في تل ابيب عاصمة الكيان المزعوم.

المشهد في داخل الكيان الصهيوني منذ اسابيع والى الآن، هو مشهد مرعب بكل ما للكلمة من معنى.

الاهم ان ما ان سمع الفلسطينيون بالعمليات الفدائية حتى خرجوا في مدينة القدس وفي باب العامود قرب المسجد الاقصى ومحيطه وقاموا بالاحتفالات في مشهد مهيب، والجنود الصهاينة في حالة ذهول.

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