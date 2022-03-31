عودة التسوية لمركز الميادين بريف دير الزور السبت القادم

العالم - سوريا

وذكرت سانا أن التسوية في مركز صالة العامل بمدينة دير الزور توقفت على أن تبدأ اللجان المعنية باستقبال المطلوبين في مركز مدينة الميادين السبت القادم بناء على طلبات ومناشدات الأهالي في ريف منطقة الميادين جنوب شرق دير الزور ليتمكن كل الراغبين بالوصول إلى المركز وتسوية أوضاعهم والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.

ونوه عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم اليوم بإجراءات التسوية التي شكلت فرصة لكل أبناء الوطن للعودة إلى منازلهم وقراهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي موجهين الدعوة إلى جميع المطلوبين للانضمام اليها.

وانضم الآلاف من أهالي دير الزور إلى عملية التسوية التي انطلقت في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي لترسيخ الأمان والاستقرار في المنطقة وإعادة عجلة الإنتاج والعمل فيها.

وفي مركزي دبسي عفنان والسبخة بريف الرقة استقبلت لجان التسوية اليوم عدداً من الراغبين بتسوية أوضاعهم تمهيداً لعودتهم إلى مناطقهم وأراضيهم.

ودعا عدد من الذين سووا أوضاعهم جميع المشمولين إلى الالتحاق بالتسوية وتجاوز جميع العراقيل التي تضعها الميليشيات المسلحة والإرهابيون المدعومون من قوات التركية كونها تمثل فرصة لا تعوض لبدء حياة مستقرة للجميع.

إلى ذلك تواصل لجان التسوية في تل عرن وحيان بريف حلب استقبال المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم حيث أن مركز مدينة حيان شمال غرب مدينة حلب بنحو 10 كم شهد في اليوم الثاني على افتتاحه اقبالاً لافتاً من أبناء البلدة والقرى المجاورة ما يؤكد رغبتهم في تصحيح المسار والعودة إلى جادة الصواب والبدء بحياة مستقرة وفاعلة في كنف الدولة لإعمار مناطقهم والسير قدما في سبيل مستقبل أبنائهم.

وب استقبال مركز تل عرن بالريف الشرقي واصل الراغبين بالتسوية وسط ارتياح بين الأهالي الذين يبذلون جهوداً حثيثة بالتعاون مع الوجهاء والجهات المختصة ليتمكن جميع المشمولين من الوصول إلى مركز التسوية الذي سهل عليهم عناء التنقل وخاصة للقادمين من مناطق انتشار “قسد” التي تعرقل وصول المطلوبين إلى مراكز التسوية.