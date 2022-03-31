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بالصور.. اعتقال ارهابيين والعثور على وكرين لداعش شمالي بغداد

بالصور.. اعتقال ارهابيين والعثور على وكرين لداعش شمالي بغداد
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن اعتقال ثلاثة إرهابيين والعثور على حزام ناسف وعبوات ناسفة ووكرين لعصابات داعش الإرهابية بعد تنفيذ عمليات بحث وتفتيش واسعة في بساتين الطارمية شمالي بغداد في العراق.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان ، انه "لليوم الخامس على التوالي وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك تواصل قطعات قيادتنا متمثلة بتشكيلات فرقة المشاة السادسة ولواء المغاوير قيادتنا والقطعات الملحقة بها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، عملياتها التعرضية في مناطق شمال بغداد "الطارمية" بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل اللواء الركن قائد المقر المتقدم/الكرخ يرافقه العميد الركن قائد فرقة المشاة السادسة والتي تهدف لتعزيز الامن والاستقرار وملاحقة عناصر داعش الارهابي وحرمانهم من اي مأوى او موطئ قدم يتمكنون منه الحاق الاذى بأبناء شعبنا الامنين".

واضافت ان "تلك العمليات اثمرت عن اعتقال ثلاثة متهمين وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط وكرين مـــن اوكار عصابات "داعش الإرهابية" في بساتين (البو سهيل) وبساتين (البو غنطوس) في الطارمية، والعثور على حاويتين اثنتين من مادة البلاستك "براميل" مخبأة تحت الأرض بالقرب من أحد الاوكار تحتوي على حزام ناسف وثلاثة عبوات ناسفة ومواد تدخل في اعداد العبوات و(19) قطعة سلاح بندقية تخص جرذان داعش".

واشارت القيادة الى انها "تؤكد بكافة تشكيلاتها انها مستمرة بتوجيه ضربات موجعة وبمختلف قواطع المسؤولية من أجل تجفيف منابع الارهاب ومصادر تمويله".

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