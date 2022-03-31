تركيا ترد على أنباء إنشاء خط غاز مع كيان الاحتلال

العالم ـ تركيا

وحسب "رويترز"، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم، إن مشروعا محتملا لخط أنابيب غاز بين تركيا و"إسرائيل" غير ممكن في المدى القريب.

وأضاف أن بناء نظام بديل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي لن يحدث سريعا.

والثلاثاء الماضي، نقلت رويترز، عن مسؤولون في تركيا وكيان الاحتلال، قولهم إن الجانبين يبحثان خلف الكواليس إقامة خط لأنابيب الغاز باعتباره أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، أي ما يغطي حوالي 40 في المئة من استهلاكه.