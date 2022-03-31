الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا ترد على أنباء إنشاء خط غاز مع كيان الاحتلال

تركيا ترد على أنباء إنشاء خط غاز مع كيان الاحتلال
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

ردت تركيا، اليوم الخميس، على أنباء تفيد بتنفيذ مشروع محتمل لمد خط أنابيب غاز بين تركيا وكيان الاحتلال، ليكون أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية.

العالم ـ تركيا

وحسب "رويترز"، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم، إن مشروعا محتملا لخط أنابيب غاز بين تركيا و"إسرائيل" غير ممكن في المدى القريب.

وأضاف أن بناء نظام بديل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي لن يحدث سريعا.

والثلاثاء الماضي، نقلت رويترز، عن مسؤولون في تركيا وكيان الاحتلال، قولهم إن الجانبين يبحثان خلف الكواليس إقامة خط لأنابيب الغاز باعتباره أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، أي ما يغطي حوالي 40 في المئة من استهلاكه.

روابط ذات صلة

تركيا تعلن الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا على عدة مسائل

أوكرانيا: الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون في تركيا

مستشار أردوغان: إذا أحرق الجميع الجسور مع روسيا فمن سيتحدث معها؟

اردوغان يبشر الاحتلال الاسرائيلي بهذه الخطوة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استقبال كبير للرئيس الصهيوني في عمّان على الطريقة الأردوغانية؟!

تركيا ترد على أنباء إنشاء خط غاز مع كيان الاحتلال

مباحثات سورية أرجنتينية في مجلس الشعب

عمران خان يقول أنه لن يستقيل قبل تصويت للإطاحة به الأحد

من إيران.. ميدان أرش الغازي والحقوق الدولية

123 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية