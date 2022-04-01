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شاهد.. مواقع التواصل تبارك "عملية بني براك" الفدائية

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

نفذ الأسير المحرر البطل ضياء حمارشة عملية بني براك الاستشهادية، فهي الثالثة التي ينفذها ابطال فدائيون جهاديون فلسطينيون مقاومون أبوا إلا أن يحرروا ارضهم وبلدهم من رجس الصهاينة المحتلين الغزاة الدمويين.

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وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع العمليات الفدائية الفلسيطينية، حيث كتبت حوراء قبيسي مغردة حول هذا الموضوع: "أن تحاور المحتل بالرصاص، يعني أن تسلبه الوجود وأن تنزع منه "الامن" المقام على الدماء بالدماء.

"يديعوت أحرونوت": قبل عشرين عاما كنا نخاف الصعود في الحافلات، واليوم بتنا نخاف السير في الشوارع، هذه ثالث عملية خلال أسبوع".

وجاء في حساب باسم القدس ينتفض: "صورة ضياء حمارشة من جنين منفذ عملية إطلاق النار في بني براك والذي ارتقى بعد مقتل خمسة مستوطنين وإصابته برصاص الاحتلال".

وعلق معتز ابو ريدة مغردا: "تميز الشهيد ضياء حمارشة بعدة مهارات عسكرية وهي إطلاق النار على هدف متحرك وإصابة الهدف و كذلك رباطة الجأش و الاجهاز على العدو من نقطة صفر والتأكد من اصابته، قناة "كان" العبرية "منفذ عملية بني براك أطلق اثني عشر رصاصة فقط وقتل بها خمسة أشخاص، وهذا يؤكد مهارته بإطلاق النار".

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