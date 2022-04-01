شاهد.. مواقع التواصل تبارك "عملية بني براك" الفدائية

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وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع العمليات الفدائية الفلسيطينية، حيث كتبت حوراء قبيسي مغردة حول هذا الموضوع: "أن تحاور المحتل بالرصاص، يعني أن تسلبه الوجود وأن تنزع منه "الامن" المقام على الدماء بالدماء.

"يديعوت أحرونوت": قبل عشرين عاما كنا نخاف الصعود في الحافلات، واليوم بتنا نخاف السير في الشوارع، هذه ثالث عملية خلال أسبوع".

وجاء في حساب باسم القدس ينتفض: "صورة ضياء حمارشة من جنين منفذ عملية إطلاق النار في بني براك والذي ارتقى بعد مقتل خمسة مستوطنين وإصابته برصاص الاحتلال".



وعلق معتز ابو ريدة مغردا: "تميز الشهيد ضياء حمارشة بعدة مهارات عسكرية وهي إطلاق النار على هدف متحرك وإصابة الهدف و كذلك رباطة الجأش و الاجهاز على العدو من نقطة صفر والتأكد من اصابته، قناة "كان" العبرية "منفذ عملية بني براك أطلق اثني عشر رصاصة فقط وقتل بها خمسة أشخاص، وهذا يؤكد مهارته بإطلاق النار".