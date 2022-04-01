شاهد..الرياض معرض تهكم مواقع التواصل

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إعلان التحالف جاء متزامناً مع البدء ما يسمى بمشاورات الرياض التي تعقد في ظل مقاطعة من طرف حركة انصار الله التي اكدت استعدادها لاي حوار يكون في دولة محايدة ودون تدخلات خارجية.

وتفاعلت مواتقع التواصل الاجتماعي مع هذه الهدنة، حيث كتب عبد الله حسين العزي: "إعلان العدو السعودي إيقاف عملياته العسكرية في اليمن إعلان مرفوض، الهدنة من عندنا نصت على رفع الحصار والانسحاب من اليمن أيضا أما عملياتهم العسكرية ففاشلة منذ سنوات ولم تحقق أي تقدم على الأرض".

وغرد باسم الشروكي الاصيل قائلا: "بعد أن فقدت ماتبقى من ماء وجهها من قبل صواريخ ومسيرات أنصار الله السعودية تعلن أيقاف العمليات العسكرية في اليمن بـ التزامن مع أنتهاء الهدنة التي منحتها حكومة صنعاء".

وعلق اسماعيل حسين فكتب عن الهدنة: "لاسلام دون رفع الحصار عن الموانئ الجوية والبحرية والبرية، ووقف غارات الطيران انتهت فترة الهدنة، والسعودية لم تستجب لمبادرة الرئيس المشاط".

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