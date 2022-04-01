الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..الرياض معرض تهكم مواقع التواصل

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن تحالف العدوان بقيادة السعودية وقف عملياته العسكرية في اليمن، قبيل انتهاء المهلة التي حددتها صنعاء للقبول بمبادرتها للسلام.

العالم - هاشتاغ

إعلان التحالف جاء متزامناً مع البدء ما يسمى بمشاورات الرياض التي تعقد في ظل مقاطعة من طرف حركة انصار الله التي اكدت استعدادها لاي حوار يكون في دولة محايدة ودون تدخلات خارجية.

وتفاعلت مواتقع التواصل الاجتماعي مع هذه الهدنة، حيث كتب عبد الله حسين العزي: "إعلان العدو السعودي إيقاف عملياته العسكرية في اليمن إعلان مرفوض، الهدنة من عندنا نصت على رفع الحصار والانسحاب من اليمن أيضا أما عملياتهم العسكرية ففاشلة منذ سنوات ولم تحقق أي تقدم على الأرض".

وغرد باسم الشروكي الاصيل قائلا: "بعد أن فقدت ماتبقى من ماء وجهها من قبل صواريخ ومسيرات أنصار الله السعودية تعلن أيقاف العمليات العسكرية في اليمن بـ التزامن مع أنتهاء الهدنة التي منحتها حكومة صنعاء".

وعلق اسماعيل حسين فكتب عن الهدنة: "لاسلام دون رفع الحصار عن الموانئ الجوية والبحرية والبرية، ووقف غارات الطيران انتهت فترة الهدنة، والسعودية لم تستجب لمبادرة الرئيس المشاط".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

اليمن.. رئيس الوفد الوطني يلتقي المبعوث الأممي

صنعاء.. لا سلام بدون رفع الحصار

اليمنيون يرفعون هاشتاغ 'لا سلام دون رفع الحصار'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قد يأتيك الفرح على هيئة شهر.. شاهد..وسم "أهلا رمضان" يتصدر منصات التواصل

سوريا والعراق يبحثان تسهيل دخول المنتجات السورية

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من قرار حل البرلمان التونسي

شاهد..تعليقات نشطاء التواصل إزاء حل البرلمان التونسي

موسكو تتوعد اوروبا بالرد

هاشتاغ.. شاهد..حرب من نوع خاص تشتعل بين روسيا وفرنسا