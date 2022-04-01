الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبد اللهيان يختتم زيارته لبكين ويعود الى طهران

أمير عبد اللهيان يختتم زيارته لبكين ويعود الى طهران
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

عاد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية حسين امير عبداللهيان إلى طهران فجر اليوم الجمعة في ختام زيارته للصين لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان والتشاور مع المسؤولين المشاركين في الاجتماع.

العالم - ايران

وتراس أمير عبد اللهيان الوفد الايراني الذي شارك في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني الذي عقد في مدينة تونشي الصينية حيث ألقى كلمة في الاجتماع الذي حضره ايضا وزراء خارجية طالبان وقطر وإندونيسيا.

وكان في رفقة وزير الخارجية الايراني خلال الزيارة المندوب الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون افغانستان حسن كاظمي قمي ومدير عام دائرة شؤون آسيا الجنوبية في الخارجية الايرانية رسول موسوي ومدير عام شؤون شرق آسيا في الخارجية رضا زبیب ومدير عام شؤون اورآسيا في الخارجية علي رضا حقیقیان.

وفي جانب من كلمته خلال الاجتماع الثالث لجيران أفغانستان في تونشي بالصين، اكد امير عبداللهيان ضرورة تدشين آلية داخل المنطقة وإنشاء صندوق مالي لدعم الشعب الأفغاني بالتوازي مع تشكيل حكومة وطنية شاملة في افغانستان.

وقال "نحن لسنا هنا لاتخاذ قرار بالنيابة عن الشعب الأفغاني ، ولكن لمساعدة جميع الأفغان في الحصول على مستقبل مشرق ومزدهر".

وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية الايراني بوزراء خارجية الصين وروسيا وتركمنستان وباكستان وقطر وإندونيسيا ونائب رئيس وزراء أوزبكستان ووزير خارجية سلطة طالبان الحاكمة في افغانستان أمير خان متقي.

روابط ذات صلة

أمير عبد اللهيان يؤكد ضرورة تشكيل حكومة شاملة في افغانستان

عبد اللهيان: إما ان تتحلى أميركا بالواقعية او تتحمل مسؤولية فشل المفاوضات

امير عبداللهيان يلتقي بنظيره التركمانستاني على هامش اجتماع الصين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كتيبة جنين تكشف تفاصيل إحباطها محاولة الاحتلال اعتقال مجاهديها

لندن لا تنوي زيادة الترسانة النووية بشكل عاجل

واشنطن ترفض انضمام اوسيتيا الجنوبية الى روسيا

أمير عبد اللهيان يختتم زيارته لبكين ويعود الى طهران

طبيعة محافظة لرستان الإيرانية

واشنطن تدعو الصين والهند ببيع كميات من النفط