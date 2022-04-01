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القوات الروسية تستهدف عدة منشاة عسكرية اوكرانية

القوات الروسية تستهدف عدة منشاة عسكرية اوكرانية
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية.

العالم-روسيا

جاء ذلك في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، حيث ذكر البيان كذلك أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أغلقت الضواحي الشمالية لمنطقة كريمينايا والضواحي الشرقية لـ ميتيلكينو، وأعلنت عن مقتل ما يصل إلى 40 من العناصر القومية المتطرفة من لواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57، ودمرت عربتان قتال مشاة، وبطارية مدفعية واحدة.

ونقل موقع روسيا اليوم , تم تدمير خمس مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق بوغوسلافسكي وكريستيش وريزنيكوف وفيليكايا نوفوسيلكا ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة.

كما أسقط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز مي-8 بالقرب من ليوبيموفكا و8 مسيرات في مناطق ليسيتشانسك ودونيتسك وتشيرنيغوف وكوروسون ونوفوميخايلوفسكي.

وضربت الطائرات العملياتية التكتيكية 52 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 3 مواقع قيادة، و3 راجمات صواريخ متعددة، ومنظومة دفاع جوي من طراز بوك-إم1، ورادار للتوجيه لمنظومة الدفاع الجوي إس-300، و10 مستودعات لتخزين المعدات العسكرية، و16 منطقة ارتكاز.

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