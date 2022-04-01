الامن العراقي يلقي القبض على إرهابيين حاولا دخول الأنبار

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان: "تاكيداً لمساعيها في ملاحقة فلول داعش الإرهابية وبعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاً لمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي أكدت محاولة إرهابيين اثنين للدخول الى قضاء الفلوجة بالأنبار ،وعلى ضوء ذلك وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 40 وقوة من الفوج تم نصب كمين محكم لهما في سيطرة التحدي مدخل الفلوجة وإلقاء القبض عليهما ،وهما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأكدت أنه"جرى تسليمهما الى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهما".