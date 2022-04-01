قرعة متوازنة للمنتخبات الكبرى... إيران وأمريكا سويا

العالم – VAR

ولاول مرة في فصل الشتاء بين الحادي والعشرين من تشرين الثانى/نوفمبر والثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر. وسيكون هذا اخر مونديال بمشاركة اثنين وثلاثين منتخبا.

ويبحث البرنامج في مسار ايران في كاس العالم هل من الممكن ان تذهب بعيدا ام انها ستكتفي باداء مشرف في المجموعات فقط؟ على ماذا يعول المنتخب الايراني للفوز والذهاب بعيدا في كاس العالم؟

كما يتطرق البرنامج الى المنتخبات الاوروبية ومسارها في المونديال خصوصا فرنسا حاملة اللقب واسبانيا والمانيا وانكلترا والبرتغال؟ وهل بلجيكا ستكون هي الحصان الاسود رفقة كرواتيا مثل النسخة السابقة، ام ان المنتخبين سيقدمان اداءا يؤكد انهما متفوقين والنسخة الماضية ليست هبة فقط؟



كما يبحث البرنامج في منتخب البرازيل الذي تصدر التصنيف العالمي للفيفا فما هي حظوظ السامبا في الفوز بكاس العالم؟ وهل يستطيع ميسي ان يذهب بالارجنتين بعيدا في المونديال؟



وكيف كانت اجواء سحب القرعة وكيف كانت حالة المشرفين على المنتخبات قبل وبعد القرعة؟ وهل رافق سحب القرعة اي عراقيل او ازمات فنية او لوجستية، وهل لمستم اعتراض من احد المسؤولين في المنتخبات عليها؟

انظار عشاق كرة القدم في العالم توجهت الى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة احداث سحب قرعة كاس العالم. البطولة المميزة للعرب والمسلمين لانها ستقام للمرة الاولى على اراضيهم.



ويستضيف برنامج "VAR":

- الكابتن حمید درخشان قائد المنتخب الایراني سابقا

- من قاعة سحب قرعة المونديال پژمان ماندگاري صحفي ایراني من الدوحة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...