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فضيحة مدوية: الإمارات مولت برامج إن إس أو' الإسرائيلية للتجسس

فضيحة مدوية: الإمارات مولت برامج إن إس أو' الإسرائيلية للتجسس
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن تمويل دولة الإمارات برامج "إن إس أو" الإسرائيلية للتجسس في فضيحة مدوية جديدة لأبو ظبي.

العالم- الامارات

وأوردت الصحيفة أن شركة "مبادلة كابيتال" الاستثمارية، المملوكة لحكومة أبوظبي، تستثمر في شركة الهايتك والبرمجية الإسرائيلية "إن إس أو" منذ عام 2019.

والفترة المذكورة هي التي تتبّع فيها برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع للشركة، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية دولية وتقارير استقصائية، هواتف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، وزوجة حاكم دبي السابقة الأميرة هيا بنت الحسين.

ونقلت الصحيفة، عن ثلاثة أشخاص على اطلاع على القضية، أن الشركة التي يرأس مجلس إدارتها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد هي واحدة من أكبر المستثمرين في صندوق الأسهم الخاصة الذي تبلغ قيمته مليار يورو، والذي اشترى "إن إس أو" قبل 3 سنوات.

ووفق الصحيفة، يعني التزام الشركة بالمساهمة بقيمة 50 مليون يورو في صندوق الأسهم الخاصة "نوفالبينا كابيتال" في 2017، قبل أن يستحوذ على مجموعة "إن إس أو"، أن أموال الحكومة الإماراتية استُخدمت في شراء شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة الإلكترونية حتى قبل توقيع الإمارات اتفاق تطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في أغسطس/آب 2020.

وفي وقت رفضت الشركتان الإماراتية والإسرائيلية التعليق. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أنهت شركة "إن إس أو" تعاقدها مع الإمارات لاستخدام برنامجها التجسسي "بيغاسوس"، بعدما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأنّ حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم اخترق هواتف زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين، وفريق محاميها، خلال معركتهما القانونية بشأن حضانة طفليهما.

إلا أن الصحيفة كشفت، نقلاً عن شخص مطلع على المحادثات، عن أنه في إشارة إلى مدى رغبة الإمارات في الوصول غير المقيّد إلى برنامج التجسس، أجرت حكومة أبوظبي مناقشات داخلية حول احتمال شراء الشركة بالكامل في خريف عام 2021، إلا أنها لم تتجاوز المحادثات الأولية.

وخلصت المحكمة العليا في إنكلترا إلى أنّ محمد بن راشد أصدر تعليماته بالتجسس على هواتف زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين، ومحاميها وفريقها الأمني.

وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى أنّ شركة "إن إس أو" ألغت عقدها مع الإمارات العربية المتحدة لخرقها القواعد بشأن استخدام نظام "بيغاسوس".

وقالت الشركة إنها أغلقت ستة أنظمة لعملاء سابقين بعقود تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار أميركي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال مصدر مطلع على أعمال الشركة، لـ"رويترز"، إنّ "إن إس أو" نُبهت من قبل المبلغين عن سوء استخدام البرنامج لاستهداف الأميرة هيا وفريقها القانوني.

ورفض محمد بن راشد استنتاجات المحكمة قائلاً إنها تستند إلى صورة غير مكتملة. وذكّر في بيان بأنه لطالما أنكر المزاعم التي وجهت ضده وما زال يفعل ذلك.

ووجدت الشركة الإسرائيلية نفسها، الصيف الماضي، في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة، اعتباراً من 18 يوليو/تموز، أظهر أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي صممته الشركة سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً، و600 شخصيّة سياسيّة، و85 ناشطاً حقوقياً، و65 صاحب شركة في دول عدّة.

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