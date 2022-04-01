العامري: لا تنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة العراقية

العالم - العراق

وقال العامري في كلمة بمهرجان ذكرى يوم الشهيد الفيلي ببغداد، إن "هنالك قوانين هي قوانين الظلم ويجب أن يتم تغييرها ومحاسبة كل من يتمسك بها"، مشيرا إلى أنه "حذرنا مسبقا من التزوير والتلاعب في الانتخابات وحصل كلاهما واحترمنا قرار المحكمة الاتحادية".

وأضاف، أن "التلاعب بنتائج الانتخابات هو الذي خلف الانسداد السياسي"، مؤكدا "ضرورة التفاهم لإيجاد مخرج في العملية السياسية التي بنيت منذ 2003 ولليوم على أساس الاتفاق والتوازن والشراكة".

ولفت إلى أن "الاتفاق والتفاهم والشراكة هو مبدأنا في تشكيل الحكومة"، موضحا أن "الاطار ذهب إلى الثلث الضامن وهو ضامن للعملية السياسة لايجاد حكومة قوية".

وتابع، "لايمكن أن نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تضمن حق المكون الشيعي الاكبر، ونصر على ضرورة تشكيل الكتلة الاكبر من الاطار الشيعي والتيار الصدري والمستقلين لضمان حق المكون الشيعي".

وبين أنه "يجب الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم الخدمات للعراقيين والابتعاد عن كسر الارادات"، إضافة إلى أنه "يجب التفاهم في تشكيل الحكومة والوصول الى طاولة حوار مشتركة بين كل الاطراف".

وأكد أنه "يجب أن تكون هنالك معارضة بناءة لتقوية العملية السياسية والفرصة موجودة، ويجب التفاهم بايجاد مخرج للازمة في البلد ولا نريد التوافق".