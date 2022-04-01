ممثل القرم لدى الرئاسة الروسية يوكد متانة العلاقة مع سوريا

العالم - سوريا

وقال مورادوف لـ سانا : نتبادل الزيارات باستمرار ونعقد الاجتماعات للجنة الحكومية المشتركة ما يتيح لنا إمكانية بحث كل آفاق التعاون في مجال التجارة والزراعة والصناعة.

ولفت مورادوف إلى أن علاقات سوريا مع القرم مهمة ليس لتوريد المنتجات السورية إلى أسواق القرم فحسب وإنما الى السوق الروسية بصورة عامة وفي مقدمتها المنتجات الزراعية كالحمضيات وغيرها مشيراً إلى أن المنتجات السورية نوعية وعالية الجودة.

كما نوه مورادوف بأهمية المنتجات الروسية بالنسبة لسوريا وخاصة القمح والحبوب والآليات المختلفة والطاقة والمعادن والخشب وغيرها مشدداً على أن هذه العلاقات بين البلدين تضمن توجهاً مريحاً وواعداً لفترة طويلة من الزمن.

ولفت مورادوف إلى جودة وتنوع المواقع السياحية السورية وتوفر المناخ والطبيعة والظروف المؤاتية للسياحة والاستجمام والتي تضاهي المواقع المعروفة للسائح الروسي في الدول الأوروبية.