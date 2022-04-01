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المبعوث الأممي الخاص لليمن يعلن هدنة لمدة شهرين

المبعوث الأممي الخاص لليمن يعلن هدنة لمدة شهرين
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، ان أطراف النزاع استجابت بشكل ايجابي لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين تبدأ حيز التنفيذ يوم غد 2 نيسان/ أبريل الساعة 1900، مشيراً الى انه يمكن تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الأطراف اليمنية.

العالم- اليمن

وقال المبعوث الاممي: وافق الطرفان على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده. كما اتفقا على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة ورحلات تجارية للعمل داخل وخارج مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفًا في المنطقة؛ كما وافقوا على الاجتماع تحت رعايتي لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى في اليمن. يمكن تجديد الهدنة بعد فترة الشهرين بموافقة الطرفين.

واوضح، أشكر الأطراف على العمل معي ومع مكتبي بحسن نية وتقديم التسويات اللازمة للتوصل إلى هذا الاتفاق. الهدف من هذه الهدنة هو منح اليمنيين استراحة ضرورية من العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية والأهم من ذلك أن نأمل في إنهاء هذا الصراع.

واعتبر انه لم يكن هذا الاتفاق ممكناً لولا الدعم الدولي والإقليمي الذي أشعر بالامتنان له. من أجل التنفيذ الناجح لهذه الهدنة والانتقال إلى الخطوات التالية، من الأهمية بمكان أن يستمر هذا الدعم بطريقة مستدامة ومركزة.

واكد، انه خلال هذين الشهرين، أخطط لتكثيف عملي مع الطرفين بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومعالجة التدابير الاقتصادية والإنسانية العاجلة ، واستئناف العملية السياسية. وأدعو الأطراف إلى التقيد التام بالهدنة وعناصرها واحترامها واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذها على الفور.

واعتبر ان هذه الهدنة هي الخطوة الأولى التي طال انتظارها. جميع النساء والرجال والأطفال اليمنيين الذين عانوا معاناة شديدة خلال أكثر من سبع سنوات من الحرب لا يتوقعون أقل من نهاية هذه الحرب. يجب على الأطراف أن تقدم شيئا أقل من ذلك.

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