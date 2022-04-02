قراءة في هدنة التحالف السعودي في اليمن

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الاعلامي اليمني طالب الحسني ان الوفد اليمني المفاوضات لم يتحدث عن المشاورات في الرياض ولا عن خطوات حكومة عبد ربه منصور هادي بشأن هذه المفاوضات بل رحب بخطوة الامم المتحدة بشأن الهدنة في اليمن.

وأكد ان صنعاء ستبقى حذرة من الهدنة وان الترحيب جاء بسبب ان الهدنة تختلف عن سابقاتها لأنها تتعلق بملف كسر الحصار.

طالب الحسني أضاف ان تحالف العدوان السعودي يهرب الى مسارين، المسار الأول هو ان السعودية لا تريد أن تقول بانها مسؤولة بشكل مباشر في الحرب على اليمن. والمسار الثاني هو ان السعودية تحاول أن تقدم مجموعة عبد ربه منصور هادي كطرف معني بالحوار والمفاوضات وهذا ما ترفضه صنعاء.

وأشار الى ان صنعاء قبلت بهذه الهدنة لأسباب تتعلق بأنها تخفف من الأزمة الاقتصادية الموجودة في صنعاء جراء انعدام المشتقات النفطية.

وأضاف ان السعودية كذلك في المقابل تحتاج هذه الهدنة لكي لا تتكرر الهجمات على شركة آرامكو في ظل التدافع الغربي من أجل الطاقة.

من جهته قال عضو حزب المحافظين البريطاني الدكتور وفيق مصطفى انه غير متفائل من الهدنة التي اعلنها تحالف العدوان السعودي في اليمن بسبب ان الحرب لا أساس لها ولم تتوقف حتى اليوم.

وأضاف ان السعودية في عدوانها على اليمن تعتمد على تمويل غربي وان الولايات المتحدة خففت من دعمها العسكري والسياسي للسعودية وهذا ما دفع الرياض الى البحث عن مخرج بشأن الأزمة اليمنية.

الدكتور وفيق مصطفى أضاف ان السعودية والامارات تسرعا في الحرب ضد اليمن وبالرغم من انهما عرفا بانهما في فخ غربي لكنهما غير مستعدين للاعتراف بهزيمتهما.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

طالب الحسني – اعلامي يمني

د. وفيق مصطفى – عضو حزب المحافظين البريطاني