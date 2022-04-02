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رئيس مجلس النواب اللبناني: أبناء هذه الأرض لا يقايضون مقاومتهم بشيء

رئيس مجلس النواب اللبناني: أبناء هذه الأرض لا يقايضون مقاومتهم بشيء
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، خلال اطلاق الماكينة الانتخابية للائحة "الأمل والوفاء" في دائرة الجنوب الثانية، من المصيلح، "أنّ مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كلّ لبنان".

العالم - لبنان

وتابع: "نقول لحملة الحقائب المليئة بالعملة الصعبة والذين صرفوا 30 مليون دولار في هذه الدائرة، أنّ أبناء هذه الأرض هم حفدة السيد المسيح لا يقايضون ثوابتهم ومقاومتهم بالفضة ولا بشيء"، محذّرًا من "الاستسلام والركون لما يُروّج له.. فلتكن أصوات كل من يحقّ له الاقتراع أصواتًا لردّ كيدهم إلى نحرهم".

ونقل موقع العهد عن نبيه بري قوله إنّه "في الوحدة أمل، نحمي ونبني، وثقوا أنّ التأسيس لإنجاز الحلول لهذه الأزمة جزء كبير منها مفبرك في الخارج..."، وأوضح "في الوحدة أمل لإنقاذ لبنان من الطائفيّة والمذهبيّة، ونستطيع استثمار كلّ ثرواتنا فحدودنا مرسومة بالدم ولا تقبل المقايضة ولا المساومة".

وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني "في الوحدة أمل لاستعادة ودائع الناس من المصارف، وليكن يوم 15 أيار محطة وطنيّة نؤكد فيها من خلال المشاركة الكثيفة لصالح لوائح الأمل والوفاء ولصالح المشروع الذي انبثق من الناس وتترجم تطلعاته في التضحية والمقاومة".

وسأل بري: "هل المشانق تُعلّق افتراضيًّا لأنّ كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" تمكنتا من انتزاع ما حُرِم منه أبناء الجنوب والبقاع الغربي من حقوق على مدى ستة عقود".

وأكّد أنه "بانتصاركم وهزيمتكم للمشروع الصهيوني، قدّمتم جرعة من الكرامة لا يستطيعون أن يتحمّلوها"

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