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باكستان لن تركع.....

انتفاضة باكستان على الإدارة الأميركية

انتفاضة باكستان على الإدارة الأميركية
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

رفض عمران خان رئيس باكستان السماح لواشنطن ببناء قواعد عسكرية على الأراضي الباكستانية.....!

العالم - باكستان
وكلف وزير خارجيته بتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الجوار وخاصة روسيا الاتحادية والصين الشعبية وإيران، وأعلن رفضه لأي تدخل في شؤون بلده، كما أنه لن يستقيل لو صوّت البرلمان على عزله.....!
تؤشر انتفاضة باكستان على الإدارة الأميركية إلى أن دول العالم الثالث لم تعد مجرد أدوات تنفذ رغبات الإدارة الأميركية.....!
نحن أمام محور يتشكل من الرباعي المتلاصق، يمتد من إيران مروراً بباكستان وروسيا الاتحادية والصين ولديه فروع في مختلف القارات.....!
وما الأزمة الأوكرانية إلا مقدمة من مقدمات تشكل عالم متعدد الأقطاب، وما تمرد الرئيس الباكستاني إلا بمعرفته وقراءته وأخذ العبر من جارته أفغانستان وما جرى لنظيره الأفغاني الذي فرّ هارباَ بعد أن تركه الأميركان يواجه مصيره من دون ناصر ولا معين....!
السؤال: من هو التالي من رؤساء الدول؟!
د.نزيه منصور

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