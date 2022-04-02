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مسلحو "قسد" ينهبون معمل الغزل بدير الزور ويبيعون أجزاء منه خارج سوريا

مسلحو
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أقدم مسلحون تابعون لميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي على سرقة الحديد والكابلات النحاسية من معمل الغزل في “منطقة 7 كم ” بريف دير الزور لتهريبها وبيعها.

العالم- سوريا

ونقل مراسل وكالة سانا في دير الزور عن مصادر أهلية من المنطقة قولها إن مسلحين تابعين لميليشيا “قسد” أقدموا على تفكيك الألواح والآلات المكونة من مادة الحديد واستخراج الكابلات النحاسية الأرضية من معمل الغزل في “منطقة 7 كم” شمال دير الزور باستخدام آليات ثقيلة ونقلوها إلى مناطق سيطرتهم.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” التي تأتمر بأوامر قوات الاحتلال الأمريكية في المنطقة تتعامل مع سماسرة وتجار يقومون بسرقة الحديد والنحاس ونقل المسروقات إلى الأسواق المجاورة لصهرها في معامل خاصة وتحويلها وبيعها.

وفي سياق آخر أفادت مصادر محلية باستهداف الفصائل الشعبية برشقات من الأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” بالقرب من فرن قرية موزان بمحيط مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى اعطاب السيارة وإصابة من فيها.

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مسلحو "قسد" ينهبون معمل الغزل بدير الزور ويبيعون أجزاء منه خارج سوريا

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