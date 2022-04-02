العراق يعلن موقفه من هدنة اليمن

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة، أن "الحكومة العراقية تُرَحِّبُ بإعلان الهُدنَةِ ووقفِ العمليّاتِ العسكريّة لمدَّةِ شهرين في الداخلِ اليمنيّ وعلى الحدود اليمنيّة السعوديّة".

‎وأضاف البيان، نُعرِبُ عن دعمنا للجهود التي تبذلها الأُمَمُ المتحدة عبر مبعوثها الخاص والدول المعنيّة الاخرى، لحلِّ الأزمةِ والتكريسِ لنهجِ الحوار، لِما يحملهُ من فرصَةٍ لتحقيق السلام ويؤسِّس لمنطقٍ جديد ينعكس على أمنِ المنطقة واستقرارها.

وتابع البيان أن "الحل السياسيّ هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب، وتضافر كافة الجُهُود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله، من خلال تصميم إطار يهيّئُ لعمليَّةٍ تفاوضيَّة تضمن سلاماً شاملاً ومُستداماً".