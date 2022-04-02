السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يعلن موقفه من هدنة اليمن

العراق يعلن موقفه من هدنة اليمن
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ترحيب العراق بإعلان الهدنة ووقف العمليات العسكرية داخل اليمن.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة، أن "الحكومة العراقية تُرَحِّبُ بإعلان الهُدنَةِ ووقفِ العمليّاتِ العسكريّة لمدَّةِ شهرين في الداخلِ اليمنيّ وعلى الحدود اليمنيّة السعوديّة".

‎وأضاف البيان، نُعرِبُ عن دعمنا للجهود التي تبذلها الأُمَمُ المتحدة عبر مبعوثها الخاص والدول المعنيّة الاخرى، لحلِّ الأزمةِ والتكريسِ لنهجِ الحوار، لِما يحملهُ من فرصَةٍ لتحقيق السلام ويؤسِّس لمنطقٍ جديد ينعكس على أمنِ المنطقة واستقرارها.

وتابع البيان أن "الحل السياسيّ هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب، وتضافر كافة الجُهُود لإخراج اليمن من أزمته وإنهاء معاناة أبنائه والشروع في بناء مستقبل أجياله، من خلال تصميم إطار يهيّئُ لعمليَّةٍ تفاوضيَّة تضمن سلاماً شاملاً ومُستداماً".

روابط ذات صلة

الكاظمي والسيسي يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين بلديهما

الامن العراقي يلقي القبض على إرهابيين حاولا دخول الأنبار

سوريا والعراق يبحثان تسهيل دخول المنتجات السورية

العراق: السيد الصدر يعطي فرصة لتشكيل الحكومة بدون الصدريين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة التعاون الإسلامي ترحب ببدء الهدنة في اليمن

مفوضة حقوق الإنسان الروسية تطلع على أوضاع احتجاز الأسرى الأوكرانيين

السلطة الفلسطينية: تصعيد الاحتلال مع بداية شهر رمضان مرفوض ومدان

أكار: لا خطر على حركة الملاحة في البحر الأسود بسبب الألغام

العراق يعلن موقفه من هدنة اليمن

بعد السليمانية.. هزة أرضية تضرب ديالى