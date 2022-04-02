العراق يؤكد حرصه على إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية

العالم - العراق

وقالت الخارجية في بيان، إن حسين "إستقبلَ سفراء مجموعة G7 المعتمدين لدى العراق، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونيَّة قحطان طه خلف، ووكيل الوزارة للشؤون الإداريّة والفنيَّة السفير أحمد برواري، حيث جرى استعراض تفاصيل وأبعاد الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية إلى موسكو ووارسو ضمن مجموعة الإتصال العربيَّة على المُستوى الوزاريّ لجامعة الدول العربيَّة لمتابعة وإجراء المُشاورات والإتصالات اللازمة مع الأطراف المعنيّة بالازمة الروسيَّة-الأوكرانيَّة بهدف المساهمة في إيجاد الحلول الدبلوماسيَّة للازمة وإنهاء الحرب القائمة".

‎وأشار حسين، إلى "حرص العراق لإنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، مُبيناً أنَّ موقف العراق في إتخاذ الحياد ينسجم مع أحكام الدستور العراقيّ وهو لا يعني الوقوف مع جهة ضد جهة أخرى، حيث أنَّ العراق من الدول التي عانت من الحروب طيلة العقود الماضيَّة وقد عانى الشعبُ العراقيّ من الحروب والحصار والمقاطعة، لذا فالعراق ضد أي حرب ونزاع مسلَّح بين الدول".

وشدد على "أهميَّة احترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعيّ الهادفة إلى إنهاء التوتر وتشجيع كل جُهُود الوساطة في هذا الإطار ، موضحاً إنَّ مُبادرة جامعة الدول العربيَّة تهدف إلى الاستماع لكل الأطراف ذات العلاقة وتبادل وجهات النظر وصولاً إلى حلٍّ يهدف إلى التهدئة وضبط النفس وإيقاف إطلاق النار، وبما يكفل عودة الاستقرار وإنهاء الازمة الإنسانيَّة القائمة، مُعرباً عن القلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانيَّة وأزمة اللاجئين الأوكرانيين وامتداد آثار الحرب على العالم بأسره ومن ضمنه منطقة الشرق الأوسط".

‎من جانبهم، قدم سفراء الدول المعتمدين "شكرهم للمبادرة العربيَّة وجُهُود العراق ضمن هذا الإطار لإنهاء الصراع الحاليّ وإنهاء الازمة من خلال الحلول الدبلوماسيَّ، ‎هذا وقد حظر الاجتماع سفراء كل من ألمانيا التي ترأس الدورة الحاليّة لمجموعة G7,والولايات المتحدة الأمريكيّة، اليابان، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وكندا".