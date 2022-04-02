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بينيت: نتوقع مزيدا من المحاولات لاستهداف إسرائيليين

بينيت: نتوقع مزيدا من المحاولات لاستهداف إسرائيليين
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت أن "اسرائيل" تتوقع مزيدا من المحاولات لاستهداف مستوطنين، مشيرا إلى أنه سيتم نشر المزيد من القوات الأمنية.

العالم-الاحتلال

وقال بينيت خلال تقييم للوضع أجراه مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ومسؤولين آخرين في الجهاز الأمني: "يوم السبت أحبط الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي قنبلة موقوتة قادمة، لكننا بالتأكيد نتوقع أنه ستكون هناك محاولات عديدة أخرى ونحن نعمل حاليا على منعها".

وادعى: "الهدف هو إيقاف المخربين أينما كانوا، ويفضل أن يكون ذلك في مراحل التخطيط، إن لم يكن في مراحل التنفيذ أو في الميدان، لذلك نحن حريصون بالتوازي مع الإجراءات التي بدأناها على الأرض، أن يكون هناك المزيد من القوات المنتشرة في جميع أنحاء اسرائيل لوقف هذه الموجة في البداية".

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