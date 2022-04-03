الربيعي: التيار الصدري لن يكون جزءا من حكومة توافقية

العالم - العراق

وقال الربيعي للعراقية الإخبارية، إن "زعيم التيار السيد مقتدى الصدر يرى أن من الضروري تعديل سلوك العملية السياسية وفق منهاج يضمن ديمومتها وسلامتها وأن تعطي نتائج التنمية والخدمة للشعب العراقي لكن دون العودة لمنهج التوافقات لأنه لن يأتي بتغيير يلبي طموح العراقيين".

وأضاف، أن "دعوة السيد الصدر للإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة لا تعني اعتزاله للعمل السياسي، بل هو يعطي الإطار فرصة لتشكيل الأغلبية إن استطاع".

وشدد على أن، "التيار الصدري لن يدخل بأية حكومة توافقية، وهو يريد تشكيل الحكومة وفق ألية منتجة عبر أغلبية حاكمة وأقلية معارضة".

وشدد على أن "التيار لا يريد تعطيل العملية السياسية، ويريد أن تكون هناك أغلبية وطنية، وأعطى فرصة لمن يقولون أن لديهم حلولا وسيسمح بكل ما فيه مصلحة الوطن".