تسجيل أعلى عدد إصابات بـ ’كوفيد-19’ منذ عامين في الصين

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنه "كان هناك 1455 مريضا ظهرت عليهم أعراض و11691 حالة دون أعراض، ولم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفي مدينة شنغهاي، التي هي المركز المالي للصين، وبؤرة تفشي المرض الأكثر خطورة في البلاد، كان جميع سكانها البالغ عددهم 25 مليونا يخضعون لأوامر البقاء في المنزل، أمس السبت، وذلك ضمن مبادرة المسؤولين للحد من انتشار المرض.

وتهدد قيود إغلاق شنغهاي بإزعاج سلاسل التوريد، إذ قالت شركة الشحن العملاقة "ميرسك"، يوم الجمعة الماضي، إن بعض المستودعات في المدينة لا تزال مغلقة، ومن المرجح أن تتضرر خدمات النقل بالشاحنات أكثر بسبب الإغلاق.

وتعد الصين، الدولة التي تم اكتشاف فيروس "كورونا" المستجد فيها لأول مرة في عام 2019، من بين الأماكن الأخيرة المتبقية التي تتبع نهج "صفر كوفيد" للوباء.