الاوروبيون يرفضون دفع ثمن الحرب الاوكرانية - الروسية

العالم - خاص بالعالم

وقال ماجد نعمة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم: لقد شهدت فرنسا احتجاجات عارمة قبل فترة تفشي فيروس كورونا وكان سببها ارتفاع أسعار المحروقات ما أجبر الرئيس الفرنسي ايمانوئيل ماكرون الی التراجع امام احتجاجات السترات الصفر الذين احتلوا الشوارع والمدن.

وأضاف نعمة:" الان الوضع اخطر بكثير من تلك الفترة، فهناك فاتورتان يجب دفعهما، الاولی بسبب الديون المتراكمة بسبب سوء ادارة البلاد في فترة تفشي فيروس كورونا والثانية بسبب العقوبات التي تنقلب بشكل واضح علی الذي يمارسها".

وأوضح ان اوروبا، بفرضها عقوبات علی روسيا انما تعاقب نفسها مشيراً الی العقوبات التي وضعتها فرنسا عام 2014 ضد روسيا والتي تسببت برد روسي بمنع استيراد المواد الغذائية من فرنسا.