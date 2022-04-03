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الكاظمي: هناك ابواب للفساد في اغلب المؤسسات العراقية

الكاظمي: هناك ابواب للفساد في اغلب المؤسسات العراقية
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان هناك ابوابا للفساد في اغلب المؤسسات العراقية.

العالم - العراق

وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي، قال الكاظمي خلال زيارته مقر وزارة الداخلية، "تحية لكم ولعوائلكم والى شعبنا الذي تحمل الكثير من المعاناة على مدى سنوات طويلة، وكان ينشد في مرحلة ما بعد 2003 حقبة جديدة مبنية على الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي، لكن الظروف الداخلية والخارجية جعلت العراق يمر بمرحلة من استنزاف طاقاته البشرية والإقتصادية".

واضاف، "يعيش ابناء شعبنا الكريم في عموم العراق وضعا اجتماعيا خاصا في ايام رمضان المبارك، يمتاز بكثافة التواصل الاجتماعي بين وقتي الإفطار والسحور، وهذا يتطلب من القيادات الامنية اعتماد سياقات خاصة وجديدة تتلائم مع حركة المجمتع ومتطلباته".

وتابع، "على قادة الشرطة رفع حالة الاستعداد الامني ووضع خطط جديدة لنشر موارد الشرطة الميدانية وفقا لمناطق التواجد الاجتماعي في شهر رمضان، في المطاعم والحدائق والجوامع والمراقد المقدسة والأسواق، مع مواصلة الزيارات الميدانية والتواصل في كل الأوقات، وهو ما يمكن استثماره في نشر مفارز الدفاع المدني لتوزيع منشورات تسهم في رفع الوعي الإجتماعي وايجاد خطوط ساخنة للتواصل".

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