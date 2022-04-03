بالفيديو.. هل تريد اوكرانيا حقاً المفاوضات مع روسيا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال د.أيوب في حديث لقناة العالم:"لايمكن اعتبار المفاوضات الجارية بين روسيا واوكرانيا انها بين هذين الطرفين بقدر ما هي بين روسيا والغرب والولايات المتحدة".

وأكد ان الطرف الاوكراني لازال يراهن حتی الان علی الوعود الاميركية والغربية بمواصلة امدادهم بالسلاح وهو يطلب ذلك، لذا لايمكن التصديق بأن اوكرانيا تريد المفاوضات".

وأضاف ان اوكرانيا تعلم جيداً ان المزيد من السلاح لايمكن ان تغير موازين القوی والهدف الوحيد منها هو استمرار الحرب ونزيف الدم.

وشدد علی ان روسيا لم تعلن أبداً انها تريد تغيير النظام في كييف أو اقالة زيلينسكي او الحكومة، بل قالوا انهم يريدون تغيير نهج النظام والفكر العنصري الفاشي الذي كان يعتمد عليه ويرتكز عليه في الحكم.

واعتبر ان المفاوضات تتعلق بشكل كبير بموقف الحكومة الاوكرانية، هل هي سيدة قرارها وتستطيع عقد اتفاقيات مع روسيا؟ الطرف الروسي يشك بذلك، لان المعارك لاتزال دائرة في الاقاليم الشرقية وهذا ما يبثت انهم لايريدون مفاوضات بل يحاولون المماطلة الی اخر نفس".