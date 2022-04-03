شاهد: دوي انفجارات في بيلجورود الروسية للمرة الثانية

خاص بالعالم

وفجر الاحد استهدف الجيش الروسي عبر صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة مصفاة نفط وخزانات وقود في اوديسا على البحر الاسود. وقالت الدفاع الروسية ان تلك المواقع كانت تؤمن امدادات الوقود للجيش الاوكراني.

وفي احاطتها اليومية بالعملية العسكرية المتواصلة في اوكرانيا، قالت الوزارة إن القوات الروسية دمرت احدى وخمسين منشأة حربية اوكرانية الليلة الماضية، بينها اربعة مراكز قيادة ومنظومتان للدفاع الجوي.

وفي جانب آخر، اكد شهود وقوع انفجارين سمع دويهما في مدينة بيلجورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، بعد أيام من اتهام السلطات الروسية قوات أوكرانيا بقصف مستودع وقود هناك.

وعلى خط التفاوض الروسي الاوكراني، قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن كييف أصبحت أكثر واقعية في مقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد وغير النووي، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لتقديمه وعقد قمة بين الرئيسين الروسي والاوكراني. ولفت ميدينسكي الى أن موقف روسيا من شبه جزيرة القرم ودونباس في المفاوضات لم يتغير.

في المواقف ايضا اعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن قرار تسعير الغاز الروسي بالروبل لم يتخذ من أجل تأديب الغرب بل حرصا من روسيا على عدم خسارة الدولارات واليورو بسبب العقوبات الغربية.

وعلى الصعيد الانساني قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن العمل على إجلاء السكان بمساعدة الصليب الأحمر في ماريوبول سيستمر الأحد حيث تحاول الحافلات الاقتراب من

المدينة المحاصرة.