التشيك: لدينا احتياطي غاز يكفينا 30 يوما فقط

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وحول وضع الطاقة في التشيك، قال كوبكا: "إذا توقفت جمهورية التشيك عن تلقي الغاز من روسيا، فإن سكان الجمهورية سيشعرون بذلك بشكل دائم. الإجراءات الرئيسية سيكون تأثيرها على شكل تقليل استهلاك الغاز في المؤسسات الصناعية. في الوقت الحالي، تمتلك جمهورية التشيك احتياطيات غاز لنحو 30 يوما بالأكثر. بالطبع يعتمد ذلك على الطقس".

وبحسب الوزير، يجري مجلس الوزراء الآن مفاوضات مكثفة مع الشركاء الأجانب بشأن إمدادات الغاز للتشيك، مشيرا إلى أنه في أوائل شهر مايو/ أيار، سيغادر وفد حكومي تشيكي إلى دول الخليج الفارسي من أجل بحث هذه المسألة.

وشدد كوبكا على أنه "من المهم أن تعمل دول الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على هذا الأمر، وأن ترفض على وجه الخصوص مدفوعات مشتريات الغاز من روسيا بالروبل"، حسب قوله.

وأشار الوزير إلى رغبة بلاده في التركيز على تطوير الطاقة النووية، وفي هذا الصدد، أشار إلى قرار مجلس الوزراء الذي تم تبنيه في مارس/ آذار، بإطلاق مناقصة لبناء وحدة كهرباء جديدة في محطة دوكوفاني للطاقة النووية جنوب شرقي التشيك، والتي من المقرر أن تكون جاهزة بحلول عام 2036.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ23 من شهر مارس/ آذار، عن تحويل مدفوعات الغاز الطبيعي الروسي إلى الروبل لدول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى والتي تم إدراجها تحت بند "الدول غير الصديقة"، وهي الدول التي اتخذت إجراءات اقتصادية تعسفية ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.