قراءات في عدوان التحالف السعودي علی اليمن

العالم - قلم رصاص

وركزت هذه التحليلات علی مرور سبع سنوات علی العدوان السعودي علی اليمن.

وتطرق برنامج قلم رصاص الی مقال الباحثة في برنامج الشرق الاوسط في معهد كوينسي الاميركي، انيل شلين.

وجاء في عنوان هذا المقال، الارقام لاتكذب: المزيد من الهجمات السعودية علی اليمن بعد دعم اميركي جديد.

اما المقال الاخر، فكان للمحللة السياسية كاثرين زيمرمان، التي نشرت مقالها في معهد اميركان انتربرايز اليمني التوجه.

اما كيرستين كنيب وعلاء جمعة، فقد نشرا مقالاً في موقع دويتشه فيله الالماني بالعربي جاء في عنوانه: هجمات الحوثيين تكشف ضعف الردع السعودي.. فما خيارات المملكة؟

واما آري سيكوريل وهو محلل السياسة في المعهد اليهودي للأمن القومي الاميركي فقد كتب تحليل مطول عنوانه: هجمات "الحوثيين" تظهر الحاجة الی تعاون دفاعي أقوی بين الولايات المتحدة والسعودية.

هذا وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة من برنامج "قلم رصاص" الاعلامي اليمني علي الدرواني.

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