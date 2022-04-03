الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك: تركهم ينزفون حتى الموت.. تفاصيل جريمة الاحتلال في جنين

الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

في فجر الأول من رمضان يوم أمس السبت اغتال الاحتلال الصهيوني 3 شبان فلسطينيين بعد ان كمن لهم في جنين، وتركهم ينزفون حتى الموت في جريمة نكراء.

روابط ذات صلة

جبهة العمل الإسلامي تدين العدوان الصهيوني على فلسطين 

قوات الاحتلال تغتال 3 مقاومين في جنين

جريمة دموية للاحتلال في فجر أول يوم من رمضان 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. عمران خان يتفادى مؤامرة امريكية لاسقاط حكومته بحكنة عالية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 03-04-2022

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. فرص هدنة اليمن لتسوية شاملة وباكستان تحل الحكومة والبرلمان وتدعو لانتخابات مبكرة

فيديوغرافيك: تركهم ينزفون حتى الموت.. تفاصيل جريمة الاحتلال في جنين

شاهد بالفيديو.. هدنة باليمن تأخرت طويلاً.. هل تصمد امام خروقات تحالف العدوان؟

ما المادتان 5 و6 اللتان أنقذتا عمران خان من محاولة الإطاحة به؟