الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. اصابة ١٩ فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال في باب العامود

الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أصيب ١٩ فلسطينيا، مساء اليوم الأحد، بجروح ورضوض، خلال قمع قوات الاحتلال للشبان الفلسطينيين في منطقة باب العمود في القدس المحتلة.

العالم - فلسطین

ولاحقت قوات الاحتلال، الشبان في منطقة باب العمود والشوارع المحاذية لها في مدينة القدس، بعد ساعات من جولة قام بها وزير الخارجية "يائير لابيد" في حكومة الاحتلال برفقة ضباط في المكان.

وانتشرت القوات بفرقها المختلفة "الشرطة، المخابرات، القوات الخاصة، وحدة المستعربين"، بأعداد كبيرة في شوارع مدينة القدس، بالتزامن مع تواجد المئات من المقدسيين في ساحة باب العمود.

وقمعت القوات المتواجدين بالقنابل الصوتية، والضرب والاعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 مقدسيين من منطقة باب العمود، واعتدت على أحد الشبان بالضرب المبرح خلال الاعتقال والاحتجاز داخل غرفة المراقبة "المقامة عند مدخل باب العمود".

كما اعتقلت "وحدة المستعربين" شابا واعتدت عليه خلال سيره، وأشهرت السلاح باتجاه الشبان مهددة بإطلاق الرصاص في حال الاقتراب .

وقال الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 11 إصابة، نقلت 3 منها الى المستشفى لتلقي العلاج، "اصابات بالضرب والأعيرة المطاطية".

واعتدت القوات بالضرب المبرح على مسن خلال تواجده في محيط"غرفة المراقبة" في باب العمود للاطمئنان على نجله المعتقل والمحتجز داخل الغرفة.

روابط ذات صلة

قيادي بحماس: فرص التصعيد أكبر بكثير من إجراءات التهدئة

جبهة العمل الإسلامي تدين العدوان الصهيوني على فلسطين 

قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من الضفة الغربية والقدس

الإحتلال لن يستطيع ترميم صورته الممزقة برصاص المقاومين

الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي يعلن الاستنفار العام لسرايا القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. اصابة ١٩ فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال في باب العامود

بعد صدور إخطار مجلس وزراء باكستان بإقالته.. هل يغادر عمران خان منصبه؟

عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا

منظمة سند الحقوقية: المماطلة في الإفراج عن معتقلي الرأي.. أداة سعودية للتحايل على القانون

قوى العدوان ومرتزقتها ترتكب 34 خرقاً للهدنة

مكتب حقوق الإنسان بتعز يكشف إحصائيات جرائم العدوان خلال سبع سنوات بالمحافظة