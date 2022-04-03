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زيلينسكي: واشنطن لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا

زيلينسكي: واشنطن لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لم تتلق حتى الآن من أي جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة، الضمانات الأمنية التي تسعى إليها من أجل التسوية مع روسيا.

العالم - أوروبا

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "نحن ممتنون كثيرا للولايات المتحدة على دعمها. في الحقيقة هذه مساعدة مهمة للغاية. ولكن فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، لم نتلقاها بعد من أي جهة حتى الآن، ويجب أن نحصل عليها".

وأضاف: "نحن الآن مهتمون بضمانات حقيقية وملزمة. يمكن أن تكون خمس دول ضامنة. أو حتى ثلاث دول تدعوا إلى حماية أوكرانيا وتشارك في ذلك".

ووفقا لكييف فإنه يمكن أن تشمل قائمة الدول الضامنة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمن فيهم روسيا، بالإضافة إلى ألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وكندا وبولندا وتركيا.

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زيلينسكي: واشنطن لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا

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