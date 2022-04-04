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'الائتلاف السوري' المعارض يقيل 14 عضوا ويستبدل 4 رؤساء مجالس محلية

'الائتلاف السوري' المعارض يقيل 14 عضوا ويستبدل 4 رؤساء مجالس محلية
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أقال ما يسمى بـ"الائتلاف السوري" المعارض 14 عضواً بقرار من رئيس الائتلاف سالم المسلط. 

العالم - سوريا

نقل ذلك شبكة "رووداو ديجيتال"، عن بيان صادر عن الائتلاف، أمس الأحد، جاء فيه، أنه بناء على أحكام النظام الأساس للائتلاف المقر بتاريخ 30 تشرين الثاني 2012 وكافة تعديلاته وبالأخص المادة 15 منه، واستناداً الى متطلبات مشروع الإصلاح في الائتلاف، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر الائتلاف إنهاء عضوية 14 عضواً ضمن قائمة مرفقة".

وضمّت قائمة أسماء الأعضاء المقالين كلاً من "حاتم الظاهر، عبد الله الفرج، جمال الورد، أمل شيخو، كفاح مراد، جلال خانجي، عبد المجيد الشريف، علا عباس، محمد صفوان جندلي، حسين العبد الله، حسان الهاشمي، زياد العلي، وليد ابراهيم، محمد أيمن الجمال".

وكان قد أصدر الائتلاف المعارض يوم السبت الماضي، قراراً باستبدال ممثلي مجالس محلية في كل من إدلب وحلب ودير الزور والرقة، والذي جاء وفق البيان استنادا على كتب مجالس تلك المحافظات الواردة بالأول من نيسان 2022.

وبالتالي أصبح مجلس إدلب برئاسة، عدنان ناصر الرحمون، وأحمد شحادي، رئيس مجلس حلب، ومجلس دير الزور بقيادة رياض الحسن، وكذلك مجلس الرقة برئاسة مصطفى النواف.

كما أصبحت مكاتب التمثيل الأربعة تابعة بشكل مباشر لمكتب رئيس الائتلاف، سالم المسلط، وسُحبت من إدارة نذير الحكيم، ويأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق مكتب الائتلاف في أنقرة.

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'الائتلاف السوري' المعارض يقيل 14 عضوا ويستبدل 4 رؤساء مجالس محلية

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