نشر روح التكافل من سد الحاجة الى التنمية

العالم – خاص بالعالم

واشار الشيخ حسين غبريس الى ان في اليمن اليوم قرى بكاملها بحاجة للعون والمساعدة وهناك نسبة عالية قد تصل الى 70% من بيوت اليمنيين قد فقدت احد اركانها وحالات اليتم وبامكان المسلمين دفع ألف دولار في سنة واحدة ليعيل بها اكثر من 15 يتيما بكل حاجاتهم في اليمن.

واضاف مسؤول العلاقات العامة في تجمع العلماء المسلمين ان في فلسطين عائلات كاملة تبيت بلا طعام وايضا في سوريا ولبنان لكن اليمن وفلسطين تعيشان حصارا وضغطا اكثر.

واكد الشيخ حسين غبريس انه على المسلم ان يفكر وهو صائم بغيره من المسلمين الذين يأنون من الجوع مشددا على ان الله لا يقبل الصوم ان لم يفكر الصائم بكيفية اطعام اخوان له في بقعة من الارض.

كما قال الباحث والمفكر ادريس هاني ان القيم نسق لا تذهب فرادى فيجب ان يتمتع المتصدق بالانسانية والانصاف لا ان يشعر بانه يمن على من يتصدق عليه.

واضاف ان التكافل له اكثر من طريقة لكن اساسه هو تنمية الانسان لكن بداية هو اطعامه وشعوره بالامان.

واكد ان العمل الاجتماعي اساسي ومهم حتى يتم الظفر بالانسان الذي يجب تنميته فيجب اخراجه اولا من حالة الفقر والحاجة لانه لا يمكن ان تستقيم حالة الانسان وهو في هذه الوضعية

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https://www.alalam.ir/news/6114303

https://www.alalam.ir/news/6114308