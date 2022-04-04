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مؤتمر "لافروف"و "ابوالغيط"وزيارة عربية مرتقبة لموسكو

مؤتمر
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

عقد وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" والأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، ومجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب محادثات في موسكو اليوم الإثنين.

العالم - روسيا

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت عن زيارة مرتقبة، اليوم الإثنين، لوزراء خارجية كل من العراق والأردن والسودان ومصر الجزائر والإمارات العربية المتحدة، إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك "لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني".

ووفقا لموقع "شفق نيوز"، فإن الزيارة ستتضمن الوقوف على آخر مستجدات للعملية العسكرية في أوكرانيا، إضافة إلى بحث دور مجموعة الاتصال العربية في إيجاد آفاق للتهدئة وخفض مستوى التوتر، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي.

وكان مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد صرح يوم السبت، عن أن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري المكلفة بمتابعة ‏الأزمة في أوكرانيا عقدت اجتماعا تنسيقيا، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. ‎وأوضح المصدر أن الاجتماع هدف إلى التحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو، يوم الاثنين الموافق 4 نيسان/ أبريل الجاري، للقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وتليها مباشرة زيارة إلى بولندا اليوم التالي للقاء مع وزير خارجية أوكرانيا.

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مؤتمر "لافروف"و "ابوالغيط"وزيارة عربية مرتقبة لموسكو

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