استنفار كبير بصفوف الاحتلال بمحيط المسجد الأقصى.. لهذا السبب

العالم - مراسلون

لكن هذا الانتشار للاحتلال لم يمنع الشبان الفلسطينين ابناء المدينة ومحيطها من التمركز عند باب العامود الذي يحاول الاحتلال السيطرة علية منذ العام الماضي.

فمنذ اليوم الاول لشهر رمضان المبارك يشهد مواجهات واعتقالات واصابات يعيد للأذهان المشاهد ذاتها مما حصل من العام الماضي.

لكن هذة المرة الاحتلال يحاول امتصاص كل ما يحدث تحسبا من تصاعد هذة المواجهات لتصل الى تدخل المقاومة الاسلامية الفلسطينية لحماية القدس والاقصى المبارك.

مقابلة

المواجهات المندلعة بين الحين والاخر بباب العامود تأتي تجسيدا لاصرار المقدسيين الفلسطنين على مواصلة فرض سيادتهم على المدينة العتيقة والمسجد الاقصى المبارك وضرب مخطط الاحتلال للأنقضاض علية بشكل كامل وهذا ما اثبتته الهبات المقدسية المتعاقبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...