الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

استنفار كبير بصفوف الاحتلال بمحيط المسجد الأقصى.. لهذا السبب

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكثر من3000 جندي وشرطي ينتشرون بالبلدة القديمة ومحيط المسجد الاقصى المبارك بحجة الخوف من وقوع عمليات فلسطينية فردية ولاستعادة المنظومة الامنية التي اثبتت فشلها في الاونة الاخيرة. 

العالم - مراسلون

لكن هذا الانتشار للاحتلال لم يمنع الشبان الفلسطينين ابناء المدينة ومحيطها من التمركز عند باب العامود الذي يحاول الاحتلال السيطرة علية منذ العام الماضي.

فمنذ اليوم الاول لشهر رمضان المبارك يشهد مواجهات واعتقالات واصابات يعيد للأذهان المشاهد ذاتها مما حصل من العام الماضي.

لكن هذة المرة الاحتلال يحاول امتصاص كل ما يحدث تحسبا من تصاعد هذة المواجهات لتصل الى تدخل المقاومة الاسلامية الفلسطينية لحماية القدس والاقصى المبارك.
مقابلة
المواجهات المندلعة بين الحين والاخر بباب العامود تأتي تجسيدا لاصرار المقدسيين الفلسطنين على مواصلة فرض سيادتهم على المدينة العتيقة والمسجد الاقصى المبارك وضرب مخطط الاحتلال للأنقضاض علية بشكل كامل وهذا ما اثبتته الهبات المقدسية المتعاقبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مواجهات مع الاحتلال في بداية شهر رمضان المبارك في القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل شابين ضمن حملة دهم في القدس

حماس يعلق على اقتحام وزير خارجية العدو لباب العامود

شاهد.. اصابة ١٩ فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال في باب العامود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. استمرار الأزمة السياسية في العراق..لهذا السبب

"فتح": عربدة الاحتلال في شهر رمضان تنذر بتفجير الأوضاع

بالفيديو.. استنفار كبير بصفوف الاحتلال بمحيط المسجد الأقصى.. لهذا السبب

بيان رسمي يوضح تفاصيل حادثة التفجير الإرهابي في نينوى

وزير الخارجية الايراني: لن نرضخ لجشع امريكا اطلاقا

الحكومة السورية تعدل قانون حيازة الاسلحة