العراق يسلم السفير التركي رسالة بشأن ملف المياه

العالم - العراق

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في كلمة له خلال استضافة وزير الموارد المائية، إن اجتماعاً عقد مع وزير الموارد المائية والوكلاء، بشأن ملف المياه كونه موضوعاً حساساً ويمس حياة المواطنين ومستقبلهم، وكذلك ملف المياه الجوفية، مشدداً على ضرورة ان يكون لمجلس النواب موقف مهم، خاصة وأن أغلب الموجودين يجهلون الوضع ويولون مهمته لوزارة الموارد المائية.

وأضاف أن الوزارة لا تستطيع مجابهة هذه الدول لوحدها، خاصة وانها تحتاج الى علاقات ودور حكومي فاعل من خلال الضغط على الحكومات واستخدام السلطة

وأوضح، أن ملف المياه في العراق مهمل، وقد يصل الحال في السنوات المقبلة الى عدم امتلاك المياه"، منوها بأنّ "الوضع قلق وحساس وملف المياه يعتبر من اخطر الملفات.

وأضاف، أن لقاءات متكررة عقدت مع المسؤولين ومنهم السفير التركي وتم تسليمه رسالة واضحة اوصلها الى حكومته، علاوة على لقاء السفير بوزير الموارد المائية لبيان موقف بلاده".

وتابع، ان لقاءنا اليوم مع وزير الموارد المائية لمناقشة خطة الوزارة وآلية دعم مجلس الوزراء لهذا الملف في الموازنة، فضلاً عن الضغط على الدول كون ان هذا الملف يهدد حياة المواطنين.