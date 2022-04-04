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بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على دخول مواطني الدول غير الصديقة إلى روسيا

بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على دخول مواطني الدول غير الصديقة إلى روسيا
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما لفرض إجراءات جديدة على منح تأشيرات الدخول إلى روسيا بالنسبة للدول غير الصديقة، وذلك كإجراء جوابي.

العالم ـ أوروبا

ونشر الموقع الرسمي لبوابة المعلومات القانونية، المرسوم بعد توقيعه من قبل الرئيس الروسي.

وجاء في الوثيقة أنه تم التوقيع على المرسوم "بناء على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للرد على الإجراءات غير الودية للاتحاد الأوروبي".

ووفقا للمرسوم فقد علقت روسيا الاتحادية عددا من بنود الاتفاقات بشأن تسهيل التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي والنرويج والدنمارك وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الخارجية بفرض قيود شخصية على دخول روسيا الاتحادية للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يرتكبون أعمالا غير ودية.

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بوتين يوقع مرسوما بفرض قيود على دخول مواطني الدول غير الصديقة إلى روسيا

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