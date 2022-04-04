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الحكومة السورية تعدل قانون حيازة الاسلحة

الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

بهدف تحقيق ردع العام والخاص، وضبط حالة اساءة استخدام الاسلحة الفوسفورية، اصدر الرئيس السوري بشار الاسد القانون 14 الذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الاسلحة والذخائر.

خاص بالعالم

والذي منح بموجبه مدة تسعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن بحوزتهم اسلحة حربية لتسليمها الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلي بهدف منع انتشار السلاح العشوائي بعد استقرار الحالة الامنية وانتهاء الحرب في معظم الاراضي السورية.

وتردد صدى هذا القانون على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يبق في اوساط المحامين فقط كونه من اختصاصهم وتعداه الى اوساط الصحفيين الذين حللوا هذا القانون وتحدثوا عن انعكاساته على المجتمع وذهبوا الى ابعد من ذلك، تحدثوا عن الاسباب النفسية للعنف الموجود.

يناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق اسامة برهان

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