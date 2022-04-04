البنتاغون: لا يمكننا تأكيد صحة التقارير المتعلقة بأحداث مدينة بوتشا

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وقال المسؤول في إفادة صحفية "لا يمكننا أن نؤكد بشكل مستقل التقارير عن الفظائع في بوتشا ... لا يمكننا أن نؤكد ذلك بشكل مستقل ومنفرد".

وأعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الاثنين، أن روسيا ستصر اليوم، على عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن استفزاز المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا.

وكتب بوليانسكي على "تلغرام": "كما فهمنا، فإن المهمة الرئيسية للزملاء البريطانيين هي إلغاء طلبنا (طلب روسيا لبحث مسألة بوتشا)، تحت ذرائع إجرائية غير مقبولة وإزاحته (من التداول) خلال اجتماع آخر حول أوكرانيا من المقرر عقده يوم الثلاثاء".

وأضاف: "من الواضح أنهم يريدون منا عدم إثارة هذه القضية (الاستفزازات في بوتشا) بشكل منفصل، ما سيلحق الضرر بسمعة الدول الغربية التي اتهمت روسيا بقتل مدنيين في بوتشا. لن ينجح الأمر ويجب على العالم معرفة الحقيقة. وسنصر على عقد الاجتماع اليوم الاثنين، كما طلبنا".

وفي وقت سابق طلبت روسيا عقد اجتماع اليوم الاثنين، في حين لم توافق لندن، بصفتها رئيساً لمجلس الأمن الدولي في أبريل/ نيسان، على عقد الجلسة.

هذا وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده لأي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية.