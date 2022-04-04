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الكاظمي للقادة الأمنيين: العراق سيعود لمكانته التي يستحقها

الكاظمي للقادة الأمنيين: العراق سيعود لمكانته التي يستحقها
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن العراق سيعود إلى مكانته التي يستحقها، وعهده المعروف بالقوة، فيما أكد العمل على نهضة البلاد.

العالم - العراق

وقال الكاظمي خلال زيارته مقر فرقة المشاة 17 من الجيش العراقي وتناوله وجبة الإفطار مع عدد من المقاتلين، وفق بيان لمكتبه، إن "القائد العام والقائد الميداني والضابط والجندي في خندق واحد في الدفاع عن العراق".

وأضاف، "انتماؤنا للعراق أولاً وأخيراً، انتماؤنا لهذا الوطن، لدجلة والفرات، لكل مواطن شريف، نحن وأنتم ننتمي لهؤلاء، وسنبقى نرفع شعارنا الدائم العراق أولاً".

وشدد على أن "العراق سيعود إلى مكانته التي يستحقها، وعهده المعروف بالقوة والحضور الإنساني والعالمي".

وأتم الكاظمي، "أجدد الشكر لكم أيها الأبطال لكل ما قدمتموه من تضحيات لحفظ كرامة كل العراقيين، وما تقدمونه يومياً في الميدان، وتمنياتي لكم ولعوائلكم بالخير ولكل العراقيين ونقول لهم: إننا على العهد، فالعراق أولاً، وسنعمل جميعاً على نهضته وحفظ كرامة أهله".

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الكاظمي للقادة الأمنيين: العراق سيعود لمكانته التي يستحقها