لافروف: بريطانيا عرقلت مجددا محاولة عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن بوتشا

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وتابع لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري من موسكو أنه "تم رفض طلب ثان قدمته روسيا لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الانتهاكات في أوكرانيا".
وأوضح لافروف أن "بلاده لمست تعاملا واقعيا من قبل الوفد الأوكراني المفاوض في اسطنبول"، وأضاف أنه "من المبكر القول ما إذا كانت الواقعية التي أبدتها أوكرانيا في المفاوضات ستتحول إلى اتفاق رسمي". وشدد على أن "روسيا منفتحة على إجراء حوار نزيه مع الغرب".
وقال لافروف تعليقا على وصف بايدن لبوتين بـ"مجرم حرب": وضع هؤلاء الساسة ليس على مايرام.