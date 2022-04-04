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لافروف: بريطانيا عرقلت مجددا محاولة عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن بوتشا

لافروف: بريطانيا عرقلت مجددا محاولة عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن بوتشا
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "أننا سنبذل قصارى جهدنا لإثبات أن الأخبار بشأن ما وقع في ​بوتشا​ مضللة"، لافتاً إلى أن "​بريطانيا​ عرقلت مجددا محاولة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي​ بشأن بوتشا".

العالم ـ أوروبا

وتابع لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري من موسكو أنه "تم رفض طلب ثان قدمته روسيا لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الانتهاكات في ​أوكرانيا​".

وأوضح لافروف أن "بلاده لمست تعاملا واقعيا من قبل الوفد الأوكراني المفاوض في اسطنبول"، وأضاف أنه "من المبكر القول ما إذا كانت الواقعية التي أبدتها أوكرانيا في ​المفاوضات​ ستتحول إلى اتفاق رسمي". وشدد على أن "روسيا منفتحة على إجراء حوار نزيه مع الغرب".

وقال لافروف تعليقا على وصف بايدن لبوتين بـ"مجرم حرب": وضع هؤلاء الساسة ليس على مايرام.

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