لافروف: بريطانيا عرقلت مجددا محاولة عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن بوتشا

العالم ـ أوروبا

وتابع لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري من موسكو أنه "تم رفض طلب ثان قدمته روسيا لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الانتهاكات في ​أوكرانيا​".

وأوضح لافروف أن "بلاده لمست تعاملا واقعيا من قبل الوفد الأوكراني المفاوض في اسطنبول"، وأضاف أنه "من المبكر القول ما إذا كانت الواقعية التي أبدتها أوكرانيا في ​المفاوضات​ ستتحول إلى اتفاق رسمي". وشدد على أن "روسيا منفتحة على إجراء حوار نزيه مع الغرب".

وقال لافروف تعليقا على وصف بايدن لبوتين بـ"مجرم حرب": وضع هؤلاء الساسة ليس على مايرام.