دول عربية تعلن استعداها لحل الأزمة الأوكرانية

العالم - مصر

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى موسكو ضمن وفد وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لعقد جلسة مشاورات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وقال شكري: "دعونا كل الأطراف إلى التوقف عن التصعيد وشددنا على ضرورة اللجوء الفوري للحلول السلمية والدبلوماسية". كما دعا "الجانب العربي إلى مواصلة مسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني".

وأضاف شكري: "نحن مستعدون (مجموعة الاتصال العربي) للقيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين الجانبين لإيقاف العمليات العسكرية والبدء في مناقشة عدد من إجراءات بناء الثقة".

كما أكدنا "أهمية استمرار التنسيق للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية" و"استعرضنا العلاقات التاريخية الراسخة".

ويضم الوفد العربي أمين عام الجامعة ووزراء خارجية كل من الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان.