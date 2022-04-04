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دول عربية تعلن استعداها لحل الأزمة الأوكرانية

دول عربية تعلن استعداها لحل الأزمة الأوكرانية
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري" استعداد دول عربية للقيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين روسيا وأوكرانيا وذلك على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسيةعمليتها العسكرية فی اوکرانیا.

العالم - مصر

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى موسكو ضمن وفد وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية، برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لعقد جلسة مشاورات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وقال شكري: "دعونا كل الأطراف إلى التوقف عن التصعيد وشددنا على ضرورة اللجوء الفوري للحلول السلمية والدبلوماسية". كما دعا "الجانب العربي إلى مواصلة مسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسي والأوكراني".

وأضاف شكري: "نحن مستعدون (مجموعة الاتصال العربي) للقيام بجهود وساطة لدعم مسار التفاوض المباشر بين الجانبين لإيقاف العمليات العسكرية والبدء في مناقشة عدد من إجراءات بناء الثقة".

كما أكدنا "أهمية استمرار التنسيق للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية" و"استعرضنا العلاقات التاريخية الراسخة".

ويضم الوفد العربي أمين عام الجامعة ووزراء خارجية كل من الجزائر ومصر والأردن والعراق والسودان.

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