البيت الأبيض: واشنطن ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

العالم-الامريكيتان

وقالت بساكي ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي قد أعطى تعليمات للعمل على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لمندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندار توماس غرينفيلد: "نعم. يعتبر الرئيس أن وجود روسيا في مجلس حقوق الإنسان مثير للسخرية، تحدثت المندوبة الأمريكية اليوم عن الأمر اليوم وستواصل الدعوة لتعليق عضوية روسيا".

وحول سؤال أحد الصحفيين عن "استبعاد دائم" لروسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. نصحت بساكي الصحفي بالاتصال بتوماس غرينفيلد للحصول على التفاصيل. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لكن من الواضح أن تعليق العضوية سيكون الخطوة التالية في هذه العملية".