الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢
١١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

البيت الأبيض: واشنطن ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

البيت الأبيض: واشنطن ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن المندوبة الأمريكية ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

العالم-الامريكيتان

وقالت بساكي ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي قد أعطى تعليمات للعمل على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لمندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندار توماس غرينفيلد: "نعم. يعتبر الرئيس أن وجود روسيا في مجلس حقوق الإنسان مثير للسخرية، تحدثت المندوبة الأمريكية اليوم عن الأمر اليوم وستواصل الدعوة لتعليق عضوية روسيا".

وحول سؤال أحد الصحفيين عن "استبعاد دائم" لروسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. نصحت بساكي الصحفي بالاتصال بتوماس غرينفيلد للحصول على التفاصيل. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لكن من الواضح أن تعليق العضوية سيكون الخطوة التالية في هذه العملية".

روابط ذات صلة

واشنطن تدعو الصين والهند ببيع كميات من النفط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البيت الأبيض: واشنطن ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

مصر: دول جامعة الدول العربية مستعدة للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

السلطات الفرنسية تعتزم طرد عدد من الدبلوماسيين الروس.. وموسكو سترد

روسيا تعلن موقفها من الهدنة في اليمن

لافروف: الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا

نيبينزيا: سنقدم لمجلس الأمن الدولي الوقائع حول أحداث بوتشا