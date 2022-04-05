واقع هستيري يصيب به المجتمع الصهيوني.. ضاع كل شيء!

خاص بالعالم

وقال حجازي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": حينما نرى الحالة الهستيرية التي اصابت المجتمع الصهيوني، تؤكد مسألة الهشاشة العميقة التي يعيشها الصهاينة مقابل عمليات المقاومة من هذا النوع، فهو لا يعرف من أين تحصل وكيف ومن أين تأتي، وكيف لا تتمكن اجهزة الامن والاستخبارات وجهاز الشاباك وكل القوى الامنية في المعرفة المسبقة، وهي التي تتباهى بانها تقوم باحباط واعاقة عشرات العمليات بحسب البيانات التي يصدرها جهاز الشاباك كل شهر، واذا بهم الصهاينة يتفاجئون بعمليات بئر السبع والخضيرة وبني براك.

واوضح حجازي، ان الصهاينة يتوقعون المزيد وقد فوجئوا بان أمنهم مكشوف بشكل كلي، وان كل ما يتحدث به قادة الاجهزة الامنية ذهب سدى خلال ايام، وان مجتمعهم غير محصن وغير محمي، ولا يمكن ان يثق على الاجراءات التي تلجأ اليها الحكومة واجهزتها الامنية، والدليل على ذلك طلب رئيس الحكومة نفتالين بينيت من المستوطنين بان يحملوا السلاح وألا يتحركوا بدون سلاح من اجل حمايتهم امنهم الشخصي.

واعتبر حجازي، ان هذا الوضع يدلل على ان كل ما يتحدث عنه قادة الاحتلال وقوى الامن من اجراءات في القدس والضفة واراضي 48 المحتلة، لم توفر الحماية الكافية، والان بات يطرح سؤال كبير في الداخل الصهيوني، وهو لماذا يحملون السلاح، مع العلم بخطورة ذلك على المستوطنين انفسهم بسبب الفوضى في استعمال السلاح وارتفاع نسب الجريمة وغيرها، حيث يتحدث الخبراء بان العديد من جرائم القتل داخل الكيان قد حصلت بأسلحة مرخصة، معتبراً ان زيادة السلاح المنفلت سينعكس بشكل كثيف على المستوى الصهيوني الداخلي وهذه مشكلة امنية ستضاف الى المشكلة الامنية التي يواجهها الاحتلال.

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