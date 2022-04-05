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الاحتلال يعتقل 6 شبان فلسطينيين على حواجزه بالضفة

الاحتلال يعتقل 6 شبان فلسطينيين على حواجزه بالضفة
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، ستة شبان فلسطينيين على الحواجز العسكرية المنتشرة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وفي طولكرم، اعتقل جيش الاحتلال عاصم حفظي أبو لبدة (22 عاما) على حاجز عناب العسكري، وهو شقيق الشهيد سيف أبو لبدة، في حين احتجز والدته أثناء عودتها من المشفى العربي التخصصي بعد إجراء عملية قسطرة، وذلك قبل أن يفرج عنها لاحقا.

وطالت اعتقالات الاحتلال على حاجز عناب، سائق السيارة محمد أبو زنط (22 عاما) من مدينة طولكرم.

وفي سياق متصل، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي الشاب جاسر دويكات أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، إلى جانب اعتقال ثلاثة آخرين، وهم: ليث خشانة، وإسلام الرزة، وسعد خلفة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال (5286) مواطنًا خلال عام 2021 المنصرم.

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