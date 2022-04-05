متى تعقد القمة الروسية الأوكرانية.. موسكو تجدد رؤيتها

العالم - روسيا

وكان زيلينسكي قد أبدى الاستعداد والرغبة للقاء بوتين. إلا أن روسيا رأت ولا تزال ترى أن الظروف لم تتهيأ بعد لعقد القمة الروسية الأوكرانية.

ولا يمكن أن تتهيأ الظروف المناسبة لعقد القمة الروسية الأوكرانية إلا عندما تسفر المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا عن نتائج تُرضي روسيا. وقال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، للصحفيين في الرابع من ابريل/نيسان 2022:

لقد قال الرئيس الروسي بوتين مرارا إن لقاء رئيسي روسيا وأوكرانيا يمكن أن يعقد عندما تكون هناك نتائج من الممكن عقد هذه القمة لتثبيتها.

وبادرت أوكرانيا إلى بدء المفاوضات مع روسيا بعدما بدأت الأخيرة عمليتها العسكرية الهادفة إلى حماية الناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم، وتخليص أوكرانيا من النازية كما أشار إلى ذلك بوتين.

وبحسب موقع سبوتنيك من الواضح أن المفاوضات لم تسفر عن النتائج المرجوة حتى الآن، إذ تواصل روسيا عمليتها العسكرية بأوكرانيا.