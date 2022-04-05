فشل الاعلام السعودي في اخفاء عملية كسر الحصار الثالثة

العالم - انقلاب الصورة

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيی سريع:"رداً علی الحصار الظالم ضد شعبنا وتدشيناً للعام الثامن من الصمود نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالی عملية كسر الحصار الثالثة وذلك بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير وذلك علی النحو التالي: استهداف منشآت آرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة واستهداف مصفاة راس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، استهداف ارامكو ونجران وجيزان بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة...".

عملية نوعية جديدة تعكس القدرة العالية للقوات المسلحة اليمنية بمختلف انواعها علی اعتاب عام جديد في معركة التحرر والاستقلال كما تنبئ عن شكل المرحلة والجولة القادمة في مواجهة تحالف العدوان بقيادة الولايات المتحدة".

ولم يستطع الاعلام السعودي هذه المرة من اخفاء استهداف الاهداف الحيوية، فبدأ بسرد أكاذيب عن استهداف محدود، ثم وصل الی الاعتراف بحجم الهجوم معتبراً ان السعودية تبذل اقصی الجهود لضبط النفس، متناسية 7 أعوام من الهجمات علی اليمن.