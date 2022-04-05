مجازر بوتشا، جرائم روسية أم تمثيلية أوكرانية + فيديو

العالم - الأزمة الاوكرانية

مسؤولون في الولايات المتحدة الاميركية وفي المانيا وفرنسا اكدوا انه سيتم فرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب ما قالوا انه استهداف للمدنيين في العديد من مناطق اوكرانيا وخاصة بوتشا شمال كييف، حيث اظهرت مشاهد العديد من جثث المدنيين متناثرة في الشوارع اضافة الى اكتشاف مقابر جماعية.

الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي قال انه يحشد الدعم لاجراء تحقيق فيما حدث في بوتشا واضاف ان لديه معلومات بشأن حصول مجازر اخرى في عدد من المناطق الاخرى التي انسحبت منها القوات الروسية.

وقال زيلينسكي:"حاليا في بوتشا وحدها هناك اكثر من ثلاثمئة قتيل ومعذب، ومن المحتمل ان يكون العدد اكبر عندما يكتمل التحقق من البلدة بشكل كامل".

الولايات المتحدة اكدت انها ستعمل على تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، فيما دعا الرئيس الاميركي جو بايدن لمحاكمة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

اوروبيا قال المستشار الالماني اولاف شولتز ان بوتين وانصاره سيشعرون بعواقب ما حدث في بوتشا وان الغرب سيفرض مزيداً من العقوبات على موسكو خلال الايام المقبلة.

اما روسيا فنفت اي اتهامات تتعلق بقتل المدنيين وقالت انها ستقدم أدلة عملية خلال جلسة لمجلس الامن تثبت عدم ضلوع قواتها بتلك الاعمال واتهمت كييف بنشر اكاذيب مفبركة حول القضية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:"عندما غادرت قواتنا بوتشا اكد رئيس البلدية المحلي عبر التلفزيون أن البلدة ستعود إلى الحياة الطبيعية، والقوات الأوكرانية كانت موجودة هناك، وتم عرض الشوارع دون أي جثث. بعد ثلاثة أيام على ما يبدو قرروا تنظيم هذا العرض".

كما قال المندوب الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ان الغرب يحاول تحويل الانظار عن استفزازات النظام الاوكراني عبر التركيز على الوضع الانساني في بوتشا، وشدد على ان استبعاد بلاده من مجلس حقوق الانسان سيكون قرارا غير مسبوق ولن يساعد في المفاوضات بين موسكو وكييف.