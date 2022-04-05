تحذير من تعرض مصر لطقس شديد الحرارة

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وتابعت منار أنه من المتوقع أن يسود الثلاثاء الموافق 5 أبريل، طقس شديد الحرارة نهارا على أنحاء الجمهورية كافة، يكون معتدلا ليلا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن البلاد تتأثر برياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، تعمل على رفع درجات الحرارة، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأكدت الدكتورة منار غانم أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على مصر من المتوقع أن يستمر لنحو 72 ساعة أخرى اعتبارا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبل الموافق 7 أبريل الجاري.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة خلال ساعات النهار، بينما تتراوح ليلا ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية.

من جانبها أكدت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا، ليسود معها طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون طقس معتدلا ليلًا على أنحاء مصر كافة.